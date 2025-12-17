DRPCIV a finalizat centralizare datelor privind norma de poluare a vehiculelor

177252 – 17122025 – Începând de sâmbătă, 20 decembrie 2025, reprezentanții primăriilor pot cere Prefecturii datele privind norma de poluare a vehiculelor, colectate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Datele sunt transmise în mod securizat, cu respectarea protocoalelor de securitate și a prevederilor privind protecția datelor personale. Anunțul a fost făcut de conducerea MAI în videoconferința cu prefecții, ședință care a avut loc astăzi, 17 decembrie 2025. Până vineri, 19 decembrie 2025, aceste date vor fi transmise de Ministerul de Interne către Prefecturi.
Datele privind norma de poluare a vehiculelor sunt necesare UAT-urilor pentru stabilirea noilor taxe și impozite locale, începând cu 1 ianuarie 2026, conform Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Sunt 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO²/km.