DRPCIV a finalizat centralizare datelor privind norma de poluare a vehiculelor

177252 – 17122025 – Începând de sâmbătă, 20 decembrie 2025, reprezentanții primăriilor pot cere Prefecturii datele privind norma de poluare a vehiculelor, colectate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Datele sunt transmise în mod securizat, cu respectarea protocoalelor de securitate și a prevederilor privind protecția datelor personale. Anunțul a fost făcut de conducerea MAI în videoconferința cu prefecții, ședință care a avut loc astăzi, 17 decembrie 2025. Până vineri, 19 decembrie 2025, aceste date vor fi transmise de Ministerul de Interne către Prefecturi.

Datele privind norma de poluare a vehiculelor sunt necesare UAT-urilor pentru stabilirea noilor taxe și impozite locale, începând cu 1 ianuarie 2026, conform Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De la 1 ianuarie 2026, legea propune un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”.

În urma unui studiu elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale, au fost făcute propuneri de impozitare luându-se în calcul capacitatea cilindrică și norma de poluare. Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică se diferențiază un impozit în funcție de două criterii: capacitate cilindrică (în lei/200 cm3) și norma de poluare.

Sunt 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO²/km.