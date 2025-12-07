DSA: Comisia Europeana adopta masuri privind platformele X si TikTok pentru asigurarea transparentei si protectiei utilizatorilor in mediul online

177152 – 07122025 – Comisia Europeana sanctioneaza platforma X cu o amenda in valoare de 120 milioane euro pentru incalcarea obligatiilor de transparenta prevazute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) si accepta angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok pentru a asigura respectarea cerintelor de transparenta in materie de publicitate.

Cele doua decizii emise astazi de Comisia Europeana reprezinta pasi importanti in consolidarea unui mediu online sigur, transparent si responsabil in Uniunea Europeana.

Decizia de sanctionare a platformei X pentru incalcarea Regulamentului DSA

Comisia Europeana a decis sanctionarea platformei X cu o amenda in valoare de 120 milioane euro, aceasta fiind prima decizie de neconformitate adoptata in temeiul Regulamentului DSA.

Procedura de verificare a fost deschisa in decembrie 2023 si a vizat posibile incalcari privind moderarea continutului, combaterea informatiilor ilegale, transparenta in materie de publicitate, utilizarea designului inselator si accesul la date pentru cercetare.

Incalcarile constatate de Comisie includ:

Utilizarea inselatoare a marcajului „blue checkmark”, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul DSA privind interzicerea designului inselator. Marcajul de verificare poate fi obtinut contra cost fara un proces real de verificare a identitatii, ceea ce poate induce in eroare utilizatorii in privinta autenticitatii conturilor si creste semnificativ posibilitatea expunerii utilizatorilor la fraude prin impersonare, inselatorii si alte actiuni malitioase.

Lipsa de transparenta si accesibilitate a registrului de publicitate, cu incalcarea art. 39 din Regulamentul DSA. Existenta unor bariere tehnice si intarzieri exagerate in procesarea interogarilor aplicate registrului si lipsa unor informatii obligatorii precum continutul exact al reclamelor, tematica acestora sau identitatea platitorului duc la dificultati in identificarea riscurilor asociate publicitatii online, cum ar fi campaniile coordonate de manipulare sau reclame inselatoare.

Nerespectarea obligatiilor privind accesul la date publice pentru cercetatori, prevazute la art. 40 alin. (12) din Regulamentul DSA. Interzicerea accesarii independente a datelor publice, prin termeni de utilizare restrictivi (ex. scraping) si proceduri interne care impun bariere nejustificate de acces, afecteaza activitatea de cercetare privind riscuri sistemice precum manipularea informationala, interferente externe si amenintari la procesele democratice.

Comisia Europeana impune prin decizie platformei X urmatoarele masuri:

in 60 de zile lucratoare, platforma X trebuie sa transmita masuri clare pentru incetarea utilizarii inselatoare a „blue checkmark”;

in 90 de zile lucratoare, platforma trebuie sa trimita un plan de actiune privind conformarea registrului de publicitate si asigurarea accesului la date pentru cercetatori. Planul de actiune elaborat de platforma X va fi supus analizei Comitetului European pentru Servicii Digitale (Digital Services Board), din care si ANCOM face parte, in calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC).

Acceptarea angajamentelor asumate de TikTok privind transparenta in materie de publicitate conform Regulamentului DSA

Comisia Europeana a acceptat setul de angajamente obligatorii propus de TikTok in temeiul art. 71 din DSA, acestea raspunzand tuturor preocuparilor formulate in investigatia initiala si in constatarile preliminare din mai 2025.

Principalele angajamente asumate de TikTok includ:

transparenta completa a continutului publicitar – includerea in registrul de publicitate a continutului integral al reclamelor, exact cum apar in fluxul utilizatorilor, si furnizarea linkurilor si URL-urilor asociate reclamelor;

actualizarea accelerata a registrului – publicarea informatiilor despre reclame in maxim 24 de ore;

transparenta criteriilor de targetare si a datelor agregate despre audienta – prezentarea criteriilor de targetare utilizate de advertiser si furnizarea de date agregate privind genul, grupa de varsta si statul membru al utilizatorilor ajunsi la reclama;

imbunatatirea functiei de cautare a registrului de publicitate – introducerea unor optiuni suplimentare de filtrare si cautare pentru facilitarea accesului la informatii.

TikTok are un termen cuprins intre 2 si 12 luni pentru implementarea angajamentelor asumate, in functie de complexitatea masurilor presupuse de fiecare angajament, Comisia Europeana monitorizand indeaproape conformarea platformei.