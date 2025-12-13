Duminică, 14 decembrie, intră un vigoare noul Mers al Trenurilor

177209 – 13122025 – CFR Călători anunţă că duminică, 14 decembrie, va intra un vigoare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie anul viitor.

Programul aduce modificări în circulaţia feroviară atât pe rutele interne, cât şi pe cele internaţionale.

În medie peste 1150 de trenuri vor circula zilnic, iar unele dintre acestea vor avea vagoane şi locomotive noi sau modernizate prin PNRR.

CFR estimează că până la 1 februarie vor circula 11 din cele 12 rame noi achiziţionate din Germania. Una dintre cele mai importante noutăţi ale noului mers al trenurilor este introducerea unei rute directe Budapesta – Bucureşti.

Noul Mers al Trenurilor vine cu scumpiri, preţul biletelor va creşte cu aproape 10%, mărire despre care CFR spune că este o indexare a tarifelor cu rata inflaţiei.