După ce i-a acuzat de ”prostituție politică”, Orban încearcă să revină printre liberali

177258 – 18122025 – Conducerea PNL se reunește astăzi într-o ședință de lucru în care va discuta, printre altele, primirea în partid a ministrului Dragoș Pâslaru (REPER) și reprimirea fostului președinte al partidului, Ludovic Orban. Propunerea vine direct din partea lui Ilie Bolojan, care a apreciat contribuția celor doi în campania electorală a lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei. Ultimele ieșiri publice ale lui Orban anunțau o revenire în PNL, acesta susținând că este nevoie de ”vechii liberali” pentru consolidarea partidului. Totuși, Pâslaru și Orban, despre care se spune că vor negocia și funcții de conducere, nu sunt așteptați cu brațele deschise de toți liberalii. Pâslaru vine din echipa lui Dacian Cioloș și ocupă o funcție de ministru fiind susținut de la începutul actualei guvernări de PNL, iar Orban a fost părăsit partidul în 2021, fiind nemulțumit de negocierile pentru formarea unui guvern cu PSD. Atunci, Orban îi acuza pe liberali de ”prostituție politică” și constituia Forța Dreptei, despre care spunea că este format din oameni care au „onoare, caracter și decență”, însă formațiunea, cu excepția alegerilor locale când a candidat într-o alianță, nu a reușit să obțină votul alegătorilor, neintrând în Parlament. Până să se reapropie de PNL, Orban a fost, timp de o lună, consilier prezidențial, fiind îndepărtat din cauza declarațiilor publice care contraziceau poziția președintelui Nicușor Dan.

