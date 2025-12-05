Emisiune filatelică comună România – Uruguay

177145 – 05122025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 5 decembrie a.c. emisiunea filatelică comună România-Uruguay, având ca subiect tematic de colecție: RASE DE CAI. Emisiunea menită să marcheze aniversarea a 90 de ani de relații diplomatice, are în componența sa două mărci poștale, un bloc de două mărci poștale dantelate, un plic „prima zi” și o mapă filatelică având un produs special de colecție, în tiraj limitat.

Dintre numeroasele rase de cai cunoscute, mărcile poștale cu valorile nominale de 14 Lei și 8 Lei, ilustrează în imaginile lor două dintre ele: Lipițanul românesc și calul Criollo din Uruguay.

Originari din Lipica (Lipizza) Slovenia, lipițanii sunt apreciați drept „balerinii din lumea cailor” și admirați în demonstrațiile de dresaj din România și, în special, la Școala Spaniolă de Călărie de la Viena. Sunt cunoscuți pentru grația cu care execută cele mai complicate exerciții de dresaj.

Dovadă a importanței de care se bucură caii aparținând rasei lipițanilor, o reprezintă înscrierea în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității (2022), sub titulatura „Tradiția de creștere a cailor lipițani”.

Prima herghelie de lipițani a fost înființată la porunca Arhiducelui Carol al II-lea al Austriei, în anul 1580, în localitatea transilvăneană Lipova. Zona aleasă oferea condiții similare cu cele din Andaluzia (Spania) de unde proveneau primele exemplare de cai menite să asigure formarea unei rase ameliorate, autohtone. În anul 1874 parlamentul de la Budapesta dispune ca Herghelia Imperială să fie reorganizată la Făgăraș, având ca sediu administrativ Castelul Contelui Brukenthal.

Urmează o nouă mutare, la Bábalna (Ungaria) în anul 1913. După formarea Regatului României Mari s-a decis reînființarea hergheliei de lipițani la Sâmbăta de Jos (1920), punându-se bazele înmulțirii și creșterii Lipițanului românesc. Herghelia aparține Statului Român și este în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Separat, Regia deține și Herghelia Beclean, unde este practicată selecția și conservarea culorii agreate pe piața cailor de rasă.

Aparținând cailor de rasă cu alură nobilă, lipițanul adună la un loc însușiri selecte: blândețe, inteligență, docilitate, temperament activ, eleganță, amator de mișcare și muncă. Asociat cu dresajul de înaltă clasă este prezent la spectacole demonstrative și în realizarea producțiilor cinematografice.

Criollo, rasă a Uruguayului, are la origine primii cai aduși în anul 1536 de Petro de Mendoza în Pampas, (când s-au pus bazele orașului Buenos Aires), folosiți pentru călătorii lungi, pentru muncile la fermă sau pentru vânat.

Peste trei secole, mulți cai Pursânge Englez au fost aduși în America de Sud, influențând benefic formarea unei rase având drept caracteristici eleganța și puterea, cunoscută drept rasa Criollo. Caii acestei rase sunt activi, energici, agili în mișcare, robuști și rezistenți, adăugând la acestea curajul, loialitatea și longevitatea.

De remarcat că exemplare ale acestei rase se regăsesc și în Argentina, Brazilia, Peru și Paraguay, apreciați drept campioni ai anduranței alături de caii Arabi. Datorită migrației pe arii extinse, rasa cailor aflați în libertate, a fost influențată și de caii portughezi, Lusitano.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 5 Decembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/