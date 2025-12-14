177211 – 14122025 – Luni, 15 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Farmecul sărbătorilor de iarnă româneşti în universul FOTOGEOGRAFICA” ce va avea loc la Secția Consulară a Ambasadei României la Bruxelles, Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Bruxelles (zona Schuman, Merode).

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aducem mai aproape de suflet bogăția tradițiilor românești şi frumusețea obiceiurilor ce definesc identitatea culturală, prin imagini care surprind în mod autentic şi expresiv tradițiile de iarnă din diferite regiuni ale României.