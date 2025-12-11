Florin Jianu, ales vicepreședinte al SMEunited

177189 – 11122025 – Miercuri, 10 decembrie a.c., la Bruxelles, au avut loc alegerile pentru conducerea organizației SMEunited, cea mai puternică organizație de IMM-uri din Europa, reprezentând 24 de milioane de IMM-uri.

IMM România, singura organizație patronală din România membră SMEunited, a fost reprezentată de președintele Florin Jianu, alături de prim-vicepreședintele Florin Duma și secretarul general Sterică Fudulea. Reprezentanții IMM România au subliniat importanța consolidării colaborării la nivel european și a unui dialog structurat cu partenerii internaționali în vederea definirii unor direcții strategice comune menite să vină în sprijinul IMM-urilor.

Ca urmare a alegerilor organizate, pentru perioada 2025-2028, noul președintele al SMEunited este Davide Galli – Confartigianato Imprese (Italia).

În urma alegerilor, Florin Jianu se alătură și anul acesta bordului SMEunited compus din vicepreşedinţi din Austria, Spania, Franța, Germania, membri ai celor mai importante organizații de IMM-uri din Europa.