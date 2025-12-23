Fostul manager al Spitalului Județean Ploiești, trimis în judecată pentru corupție

177302 – 23122025 – Procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți inculpați, printre care și fostul manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, acuzați de abuz în serviciu și de dare și luare de mită.

Potrivit procurorilor, în perioada 2021-2024, Bogdan-Cristian Nicai, este acuzat că, în exercitarea atribuțiilor sale, a încălcat legislația privind achizițiile publice.

El ar fi desfășurat în mod repetat (4 acte materiale) proceduri de achiziție pentru echipamente și aparate medicale din domeniile radiologie, neurochirurgie, ortopedie și cardiologie, la prețuri substanțial supraevaluate, și ar fi efectuat plăți ilegale pentru acestea.

Aceste achiziții ar fi prejudiciat cu peste 28 de milioane de lei bugetul spitalului (diferența dintre prețurile plătite pentru echipamentele medicale – radiologie, neurochirurgie, ortopedie, cardiologie achiziționate ilegal și prețurile de piață), creând un folos material necuvenit firmei Velmed International SRL, căreia singură sau în asociere cu firme i-au fost atribuite respectivele contracte de achiziție.

Anchetatorii arată că Bogdan-Cristian Nica a beneficiat de sprijinul lui Mihăiță-Sorin Iordache și al firmelor Velmed International SRL și B.D.A. pentru derularea ilegală a unor achiziții publice.

Pentru atribuirea unor contracte subsecvente, Nica ar fi primit în două tranșe, pe 18 mai și 13 august 2022, suma de 50.000 lei într-un cont bancar, bani necuveniți de la B.D.A., administratorul Velmed International SRL, beneficiară a contractelor respective.

Pentru a recupera prejudiciul, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților persoane fizice.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul Prahova cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii.