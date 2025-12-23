Garanțiile Mercosur sunt încă blocate. Acordul UE-Mercosur ar putea fi semnat în ianuarie 2026

177304 – 23122025 – Un vot cheie pentru confirmarea unui acord privind noile garanții cu țările Mercosur a fost amânat din nou, după ce președinția daneză anulat luni o reuniune a ambasadorilor UE.

Mișcarea a venit cu câteva ore înainte de începerea reuniunii, considerată o ultimă încercare de a soluționa discuțiile Mercosur, inclusiv obținerea unei garanții pentru protejarea fermierilor din UE de potențialele distorsiuni ale pieței legate de importurile din agro-centralele Brazilia și Argentina.

UE ajunsese săptămâna trecută la un acord politic cu privire la o versiune mai detaliată a garanțiilor legate de pactul comercial Mercosur al blocului, dar rezultatul este sub ceea ce a căutat inițial Parlamentul European.

Mecanismul acoperă produse considerate “sensibile, ” inclusiv păsări de curte, carne de vită, orez, miere, ouă, usturoi, etanol, zahăr și citrice și stabilește condițiile în care poate fi declanșată o garanție care să permită suspendarea beneficiilor comerciale.

Potrivit Euractiv, surse diplomatice afirmă că întâlnirea a fost anulată pentru că nu a existat sprijinul necesar – cel puțin 15 membri din 27, reprezentând 65% din populația blocului – pentru a da undă verde garanției, care este o condiție prealabilă cheie pentru țări precum Italia și Franța pentru a sprijini în cele din urmă acordul comercial mai larg, alături de controale consolidate la importurile de alimente și clauze oglindă.

După discuțiile de săptămâna trecută, Polonia, Italia și Franța, dar și alte state, sunt reticente față de susținerea garanției și aprobarea acordului comercial, căutând să obțină concesii din partea Comisiei pentru a crește ponderea bugetului UE post-2027 alocată agriculturii.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, nu a primit săptămâna trecută mandatul liderilor UE – reuniți în cadrul Consiliului European – de a semna acordul în Brazilia, sâmbătă, așa cum era, după ce Franța și Italia au cerut o amânare și măsuri suplimentare de protecție pentru fermieri. Premierul italian Georgia Meloni ar fi negociat cu președintele brazilian Lula da Silva o amânare pentru luna ianuarie.

UE are acum în vedere semnarea finală a acordului comercial general, care trebuie susținut și de țările UE, în Paraguay, pe 12 ianuarie 2026.

Acordul este extrem de important pentru Europa și pentru repornirea motoarelor de export (în special cel german) în contextul în care exporturile spre SUA scad de mai multe luni din cauza tarifelor administrației Trump, iar cele către China scad pe măsură ce Beijingul devine autosuficient în consum și producție.

Din acest motiv UE încearcă să deschidă noi piețe de desfacere și export și să semneze acorduri de liber-schimb cu Mercosur, India și Indonezia, regiuni și țări cu economii și populații în creștere.

Mercosur include Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, cele mai importante economii la nivel de bloc din America de Sud.

În același timp, acordul este important pentru diversificarea importurilor de energie, în contextul în care inclusiv Venezuela este membru – suspendat din 2016 – al Mercosur, iar înlăturarea regimului dictatorial al lui Nicholas Maduro de către SUA ar permite reluarea importurilor masive de combustibili fosili de origine venezueleană. În 2024, mare parte din importurile UE (70%) din Venezuela erau importuri de țiței.

Conform datelor Observatory of Economics Complexity (OEC), țările UE importă din Mercosur produse-cheie care nu sunt produse local sau de care Europa are nevoie în cantități mari.

Principalul produs pe care Europa îl primește din Mercosur este țițeiul din Brazilia, iar alimentele și carnea nu sunt printre cele mai importate bunuri, cu toate că Franța și Italia au îngrijorări în acest sens. Alte importuri importante includ șrotul de soia (furaje pentru animale), pasta de lemn, cafeaua, cuprul, minereul de fier și tutunul.