Grevă generală și proteste ale fermierilor, în Belgia

177217 – 15122025 – Autoritățile belgiene anunță că în regiunea Wallonie-Bruxelles va avea loc astăzi, 15 decembrie 2025, o grevă generală, iar la data de 18 decembrie 2025 este anunțată, în Bruxelles, o amplă demonstrație de protest a fermierilor.

MAE atenționeazză că sunt preconizate perturbări ale traficului rutier și ale transportului feroviar, precum și în funcționarea altor servicii publice și recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de Internet ale companiilor de transport: https://belgiantrain.be, https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr, https://www.letec.be/, https://www.delijn.be/.

Asistența consulară poate fi cerută la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0) 2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32 (0) 497 428 663.