Guvernul a adoptat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, fără amendamente

177109 – 02122025 – Guvernul a aprobat, marți, într-o ședință extraordinară, forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraților, fără amendamente, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

“Guvernul a analizat cele 42 de amendamente depuse de parlamentari pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în procedura de angajare a răspunderii Guvernului în Parlament.

Cele mai multe amendamente au fost depuse de Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) – 19 amendamente, de deputatul Dumitru Coarnă – 12 amendamente, de deputata Raisa Enachi – 6 amendamente, respectiv de Grupul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 5 amendamente.

Amendamentele au fost respinse, prin urmare, forma finală a proiectului de lege aprobat astăzi este cea transmisă Parlamentului de către Guvern,” anunță Guvernul printr-un comunicat de presă.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca şedinţa comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu să aibă loc marţi, după şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, de la ora 14:30. Sursa:tvrinfo