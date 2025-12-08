Guvernul a găsit aproape 1 miliard de euro pentru finanțarea unor proiecte de apă și canalizare

Guvernul a găsit aproape 1 miliard de euro pentru finanțarea unor proiecte...

177157 – 08122025 – Guvernul României a aprobat prin Ordonanță de Urgență, măsurile propuse de Ministerul Mediului pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanțate inițial prin PNRR și aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană. Investițiile vor fi preluate pentru finanțare Administrația Fondului pentru Mediu.

Măsurile permit finanțarea proiectelor cu un progres fizic de până la 30% care nu se mai încadrează în alocările PNRR.

AFM va asigura finanțarea proiectelor preluate în limita unui buget estimat la 4,34 miliarde lei, astfel încât peste 500 de proiecte să poată continua fără întreruperi. Totodată, AFM va putea finaliza sesiunea de proiecte depuse în 2024 pentru modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, oferind o perspectivă clară pentru beneficiarii locali.

Implementarea acestor măsuri permite rectificarea bugetului AFM și a Fondului pentru Mediu, încheierea actelor adiționale necesare modificării surselor de finanțare și continuarea programelor deja contractate.