Guvernul a găsit bani pentru plata restanțelor la Anghel Saligny și PNDL

177257 – 18122025 – ”Vom achita toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările efectuate la investiții, inclusiv cele depuse în această lună, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale. La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a precizat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, după ce Guvernul a adoptat miercuri Hotărârea de Guvern prin care se suplimentează bugetul Ministerului Dezvoltării cu 2,41 miliarde de lei.

Nu a fost niciun an în care toate facturile depuse la minister, inclusiv cele primite în decembrie, să fie plătite la finalul anului, a adăugat ministrul.

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, din Fondul de rezervă bugetară, cu suma de 2.410.450.000 de lei.

Din această sumă, vom achita 2.557 de facturi pentru investiții (rețele de apă și canalizare, rețele de distribuție a gazelor naturale, modernizarea drumurilor – finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”, investiții finanțate prin programele PNDL I și II, reabilitarea seismică a școlilor, grădinițelor, spitalelor, a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, construcția de locuințe sociale, de serviciu și de necessitate și elaborarea planurilor urbanistice). Ministerul Dezvoltării a plătit și facturile depuse pentru lucrările efectuate la investițiile finanțate de minister, prin Compania Națională de Investiții.