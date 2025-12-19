Guvernul a găsit bani pentru proiectele de apă, canalizare și gestionarea deșeurilor

177268 – 19122025 – Guvernul a aprobat o hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Prin acest act normativ sunt asigurate peste 2,6 miliarde lei pentru continuarea proiectelor de mediu preluate din PNRR și cele finanțate din Fondul pentru mediu.

Astfel, proiectele care au înregistrat un progres fizic de până la 30% și care nu se încadrează integral în alocările și jaloanele PNRR aferente Componentelor 1 și 3, vor putea continua fără întreruperi, fiind asigurată finanțarea de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Din bugetul aprobat, pentru Componenta 1 – Managementul apei, Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente și extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari/mici de 2.000 locuitori, va fi alocată suma de 2,3 miliarde de lei, iar pentru componenta C3 — Managementul deșeurilor, Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, va fi alocată suma de 348 de milioane de lei.