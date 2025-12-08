Guvernul are creșe, dar nu are angajați

177160 – 08122025 – Guvernul a adoptat un Memorandum pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creșelor recent construite. Ministrul Educației, Daniel David, amintește că educația timpurie este o componentă esențială a educației, locul în care se formează premisele (prerechizitele) pentru cele opt competențe-cheie, care vor fi formate, dezvoltate și orientate spre specializare la celelalte niveluri educaționale.

Demersul se adaugă altuia similar, din luna august, când au fost aprobate 422 de posturi.