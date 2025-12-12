Guvernul bulgar demisionează după săptămâni de proteste stradale

177201 – 12122025 – Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, transmite Reuters.

Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură.

Demisia survine înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

”Coaliția noastră s-a reunit, am discutat situația actuală, provocările cu care ne confruntăm și deciziile pe care trebuie să le luăm în mod responsabil”, a declarat Jeliazkov, anunțând decizia guvernului de a demisiona.

”Dorința noastră este să fim la nivelul la care se așteaptă societatea. Puterea provine din vocea poporului”, a spus el.

Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara în Sofia și în zeci de alte orașe din țară, în cadrul celei mai recente dintr-o serie de demonstrații care au subliniat frustrarea publică față de corupția endemică și eșecul guvernelor succesive de a o eradica.

Săptămâna trecută, din cauza protestelor, guvernul lui Jeliazkov și-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro. Partidele de opoziție și alte organizații au declarat că protestează împotriva planurilor de majorare a contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor pe dividende pentru a finanța cheltuielile mai mari ale statului.

În pofida retragerii guvernului în privința planului bugetar, protestele au continuat în această țară care a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani – cele mai recente în octombrie 2024 – pe fondul unor profunde diviziuni politice și sociale.