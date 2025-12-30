În noaptea de Anul Nou, va funcționa linia de autobuz N41, iar liniile 104 și N104 în zona Pieței Alba Iulia vor fi deviate

177333 – 30122025 – În noaptea de 31.12.2025-01.01.2026, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus înființarea liniei de autobuz N41, care va asigura transportul călătorilor la un interval de 30 de minute pe traseul „Piața Presei”, Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Brașov, Bd. Ghencea, „Ghencea” și retur.

Tot în noaptea de Anul Nou, „Revelionul 2025-2026″, organizat în zona Pieței Alba Iulia din București, va impune restricționarea traficului rutier, ȋn perioada de 31.12.2025, începând cu ora 19:00 – 01.01.2026, până la ora 01:00, pe Bd. Unirii, tronsonul cuprins între Str. Lucian Blaga şi Piața Alba Iulia, respectiv pe Bd. Decebal, între Str. Dristorului şi Piața Alba Iulia. Din această cauză, în perioada menționată, autobuzele liniilor 104 și N104 vor circula – la dispoziția agenților de ordine publică şi ai Brigăzii Rutiere – pe trasee modificate, astfel:

– Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Operei” şi intersecţia Bd. Unirii/ Str. Lucian Blaga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, apoi traseul de bază.

– Linia N104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Unirii 4″ şi intersecţia Bd. Unirii/ Str. Lucian Blaga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, apoi traseul de bază.

TPBI amintește publicului că, în perioada 25.12.2025-07.01.2026, liniile de transport public de suprafață din Municipiul București vor funcționa după programul unei zile de duminică.