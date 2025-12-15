În prima săptămână din decembrie, numărul cazurilor de gripă s-a dublat

177218 – 15122025 – INSP a anunțat că în România numărul cazurilor de gripă s-a dublat în prima săptămână a lunii decembrie, față de ultima săptămână din noiembrie. La nivel national au fost raportate 3.018 cazuri de gripă clinică, dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504).

OMS a avertizat că Europa se confruntă cu un sezon gripal neobișnuit de timpuriu și de sever, numărul cazurilor de pe continent diind în creștere, determinate de o nouă tulpină a virusului gripal. În unele regiuni s-a observat o creștere timpurie și mai accentuată a îmbolnăvirilor, cauzate de o tulpină mutantă a gripei, numită de specialiști K, una din țările cele mai afectate fiind Marea Britanie, unde este deja epidemie de gripă.

Noua tulpină a virusului gripal a fost detectată și în România și a evaluat riscul pentru populația generală ca fiind moderat.