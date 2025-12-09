Încep să scadă  dobânzile la Titlurile de stat

177167 – 08122025 – Ministerul Finanțelor a lansat a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.

În perioada 8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate între 8 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, prin platforma Ghișeul.ro, între 8 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 online, numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului, între 8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului și între 8 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 în mediul urban și 8 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 în mediul rural, prin Poșta Română.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.