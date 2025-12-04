INSCOP Research: Alegerile pentru Primarul General al Capitalei

177133 – 04122025 – Conform sondajului INSCOP Research realizat la nivelul Municipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță una strânsă.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1200 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Estimare participare vot Capitală

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 11.5% dintre bucureșteni au ales 1, 0.5% au ales 2, 1.2% au ales 3, 0.8% au ales 4, 4.9% au ales 5, 1.3% au ales 6, 3.3% au ales 7. 5.3% indică 8, 5% 9 și 64.6% indică 10. 1.6% știu sau nu răspund la această întrebare.

Alegeri Primar General al Municipiului București

Intenția de vot pentru ALEGĂTORII POTENȚIALI, cei care exprimat o opțiune de vot (71.2% din totalul eșantionului)

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 71.2% din total eșantion), 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD) (față de 26.6% în noiembrie), 27.1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 24.2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19.1% în noiembrie). 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București (față de 11.6% în noiembrie), iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).

Intenția de vot pentru ALEGĂTORII MOBILIZAȚI, cei care exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot (52.6% din totalul eșantionului)

Dintre cei care merg sigur la vot (adică 52.6% din total eșantion), 28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București (față de 27.1% în noiembrie), 27.4% pe Daniel Băluță (PSD) (față de 24% în noiembrie), iar 21.2% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 21.3% în noiembrie). 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) (față de 12.1% în noiembrie), iar 8.3% pe Ana Ciceală (SENS) (față de 7.6% în noiembrie). 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/12/04.12.2025-Sondaj-INSCOP-Alegeri-Bucuresti-4.pdf