Intervenții în regim de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, județul Prahova

Intervenții în regim de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, județul...

177282 – 20122025 – Administrația Națională „Apele Române”, în colaborare cu Exploatarea Sistemului Zonal Prahova (ESZ PH), au început pregătirea lucrărilor de reparare a Bazinului de Apă Curată (BAC) Voila, în baza Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova nr. 18 din 18.12.2025, adoptată în baza Notei de fundamentare transmise de către Apele Române, prin care a fost constatată existența unei situații de urgență la nivelul sistemului de alimentare cu apă.

La solicitarea Apelor Române, prin hotărârea CJSU s-a decis:

realizarea, în regim de urgență, a lucrărilor de stabilizare și etanșare la Bazinul de Apă Curată Lunca Mare – Voila;

realizarea unui by-pass provizoriu la conducta de aducțiune, pentru zona afectată, pe o distanță de aproximativ 200 de metri, dintr-o lungime totală a conductei de 1.400 de metri.

Anterior solicitării, echipele Apelor Române (SGA Prahova, SGA Ialomița) și ale ESZ PH au realizat o inspecție preliminară în teren, în vederea stabilirii necesarului de materiale ce urmează a fi puse în operă.

În urma acestei inspecții, echipele Apelor Române au început intervenția în regim de urgență. Lucrările vizează reducerea infiltrațiilor care afectează aproximativ 3.000 mp, dintr-o suprafață totală a bazinului de 30.000 mp. În acest context, au fost transferate materiale de intervenție de la SGA Galați, SGA Vaslui și ABA Prut–Bârlad.

Lucrările de intervenție, realizate în regim de urgență, din forțe și surse proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, vor consta în:

îndepărtarea și reașezarea sedimentelor în cuveta BAC-ului;

acoperirea zonelor cu plăci dislocate cu geomembrană bentonitică;

realizarea unui strat de protecție format din saci de nisip, amplasați peste geomembrană.

Pentru repararea conductei de aducțiune, vor fi contractate lucrări în regim de urgență (proiectare și execuție), necesare realizării unui by-pass de circa 200 ml, care includ săpături și amplasarea de conducte.

Bazinul de Apă Curată Voila se află în patrimoniul Administrației Naționale „Apele Române” și este exploatat de ESZ Prahova. Acesta are rol de rezervă de apă / acumulare tampon, asigurând un volum de 200–250 mii de metri cubi de apă pentru Stația de Tratare Voila.

Din acest bazin pleacă o conductă de aducțiune cu diametrul de 1.400 mm, care poate alimenta direct stația de tratare. BAC Voila reprezintă o sursă de rezervă esențială pentru tratarea apei, utilizată în special în situațiile în care apa evacuată din acumularea Paltinu înregistrează valori ridicate de turbiditate.

Conform Hotărârii CJSU Prahova, lucrările aprobate vor fi finalizate cel târziu până la data de 15 ianuarie 2026, în funcție de condițiile din teren.

Administrația Națională „Apele Române” monitorizează permanent situația și aplică toate măsurile necesare pentru siguranța sistemului de alimentare cu apă și continuitatea procesului de tratare.