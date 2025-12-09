Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Camerei Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Camerei Deputaților din Marele Ducat al...

177173 – 08122025 – Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe președintele Camerei Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler, aflat la București împreună cu o delegație parlamentară. Vizita are loc într-un an în care România și Luxemburg marchează 115 ani de relații diplomatice.

Discuțiile au evidențiat interesul Marelui Ducat de a-și extinde parteneriatul cu țara noastră. În prezent, Luxemburg este al nouălea cel mai mare investitor în România, iar colaborarea dintre cele două țări s-a dezvoltat în domenii precum securitate cibernetică, tehnologie financiară, logistică și apărare.

Președintele Wiseler a transmis că Luxemburg sprijină demersurile României pentru aderarea la OCDE și consideră acest obiectiv important.

Un capitol important al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor provocate de drone rusești care au căzut pe teritoriul NATO. Delegația luxemburgheză a arătat un interes sporit pentru evoluțiile de la granița estică a Alianței. Marele Ducat a majorat semnificativ bugetul pentru apărare și contribuie în România la Grupul de Luptă al NATO de la Cincu, urmând să continue sprijinul și pentru Centrul European de Instruire a piloților F-16 de la Fetești.

În continuarea discuțiilor despre securitate, a fost abordată și relația cu Statele Unite. Prim-ministrul Bolojan a evidențiat importanța parteneriatului cu Statele Unite pentru NATO și necesitatea unei repartizări echilibrate a responsabilităților între statele europene.

O altă temă a dialogului a fost comunitatea românească din Luxemburg, bine integrată și activă în domenii precum cel bancar, medical, IT și educație.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că autoritățile române colaborează în mod constant cu cele luxemburgheze pentru gestionarea aspectelor care privesc cetățenii români din Luxemburg.