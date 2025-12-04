Întrevederea reprezentanților Guvernului României cu membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria”

177134 – 04122025 – Reprezentanți ai Guvernului României au participat astăzi, la Viena, la o întâlnire cu membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria”, în cadrul unui dialog dedicat consolidării cooperării economice dintre România și Republica Austria.

La discuții au fost prezenți ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul energiei, Bogdan Ivan, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat Dragoș Hotea și Andrea Amza-Andras, Însărcinat cu afaceri A.I. al Ambasadei României în Austria.

Întâlnirea a urmărit întărirea legăturilor dintre mediul de afaceri românesc și cel austriac, valorificând potențialul de colaborare existent în domenii precum inovarea, digitalizarea, energia, turismul și serviciile. Reprezentanții guvernamentali au subliniat importanța creării unui cadru de cooperare coerent și predictibil, care să sprijine internaționalizarea companiilor românești și accesul acestora pe piața austriacă.

Platforma Romanian Business & Innovation Platform Austria va contribui la dezvoltarea unui dialog constant între autorități și mediul privat, facilitând identificarea de proiecte comune și stimularea investițiilor. Oficialii români au evidențiat angajamentul Guvernului de a lucra alături de comunitatea de profesioniști români din Austria pentru a transforma această platformă într-un instrument activ de susținere a companiilor românești și de consolidare a prezenței lor pe piețele europene.

Guvernul României va continua să sprijine inițiativele care conectează antreprenorii români la rețele economice internaționale și contribuie la creșterea competitivității economiei naționale.