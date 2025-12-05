Investigație antitrust cu privire la noua politică a Meta privind accesul furnizorilor de inteligență artificială la WhatsApp

177141 – 05122025 – Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust pentru a evalua dacă noua politică a Meta privind accesul furnizorilor de inteligență artificială („AI”) la WhatsApp poate încălca regulile de concurență ale UE.

Noua politică a Meta, anunțată în octombrie 2025, interzice furnizorilor de inteligență artificială să folosească un instrument care permite companiilor să comunice cu clienții prin WhatsApp, „Soluția de afaceri WhatsApp”, atunci când AI este serviciul principal oferit. Companiile pot folosi în continuare instrumente AI pentru funcții auxiliare sau de asistență, cum ar fi asistența automată pentru clienți oferită prin WhatsApp.

Comisia este îngrijorată de faptul că o astfel de nouă politică poate împiedica furnizorii terți de IA să-și ofere serviciile prin WhatsApp în Spațiul Economic European („SEE”).

Meta, cu sediul central în SUA, este o companie de tehnologie care oferă o gamă largă de servicii de comunicare online și rețele sociale. Printre produsele sale principale se numără WhatsApp, un serviciu de mesagerie care permite utilizatorilor să schimbe mesaje text, note vocale, fotografii, videoclipuri, documente și să efectueze apeluri vocale și video.

WhatsApp permite, de asemenea, companiilor să comunice cu clienții lor prin intermediul platformei. Într-adevăr, mai mulți furnizori de AI oferă acces la asistenții lor AI prin WhatsApp, permițând utilizatorilor să interacționeze cu IA conversațională direct în cadrul aplicației pentru sarcini precum răspunsul la întrebări, generarea de conținut sau accesarea asistenței pentru clienți.

Comisia înțelege că Meta va implementa noua politică printr-o actualizare a termenilor și condițiilor WhatsApp pentru utilizatorii de afaceri.

Pentru furnizorii de AI prezenți deja pe WhatsApp, actualizarea se va aplica începând cu 15 ianuarie 2026, în timp ce pentru furnizorii de AI noi la WhatsApp actualizarea este deja aplicabilă din 15 octombrie 2025.

Ca urmare a noii politici, furnizorii concurenți de IA pot fi blocați să ajungă la clienții lor prin WhatsApp. Pe de altă parte, propriul serviciu AI al Meta „Meta AI” va rămâne accesibil utilizatorilor pe platformă.

Ancheta Comisiei Europene va acoperi SEE, cu excepția Italiei. Acest lucru este pentru a evita o suprapunere cu procedurile în desfășurare ale Autorității italiene de concurență pentru eventuala impunere de măsuri provizorii privind comportamentul Meta.

Investigația analizează dacă aceste practici încălcă normele UE de concurență care interzic abuzul de poziție dominantă (articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”)) și articolul 54 din Acordul privind Spațiul Economic European („SEE”)).

Comisia își va desfășura acum ancheta aprofundată în mod prioritar. Deschiderea unei investigații oficiale nu prejudiciază rezultatul acesteia.