i 177237 – 16122025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 16 decembrie a.c. o emisiune filatelică aniversară sub denumirea Jandarmeria Română, 175 de ani.

Emisiunea are în componența sa două mărci poștale (cu valorile nominale de 11 lei și 14 lei), un bloc filatelic de 2 timbre dantelate și un plic „prima zi”, elemente care ilustrează repere din istoria de 175 de ani a Jandarmeriei Române.

Întemeierea Jandarmeriei Române este înscrisă în calendarul evenimentelor la data de 3 aprilie 1850 când, prin ofis domnesc, Domnul Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka a aprobat hotărârea Divanului obștesc, semnând „Legiuirea pentru reforma Corpului slujitorilor de jandarmi”.

Se cuvine să amintim cu respect de întemeietorul Jandarmeriei Române, ale cărui rămășițe pământești au fost repatriate după 168 de ani și depuse în Palatul Culturii din orașul Iași, Capitală istorică a României.

În perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Jandarmeria a fost supusă unui amplu proces de modernizare și scoasă de sub administrația Ministerului Trebilor din Lăuntru (Ministerul de Interne) pentru a trece în subordinea directă a Ministerului de Război, cu regim de armată permanentă.

În timpul Războiului de Independență din 1877, precum și în cele două conflagrații mondiale, Jandarmeria a avut un rol istoric important, atât ca forță combatantă, cât și ca forță de ordine publică.

De remarcat faptul că după Legea lui Grigore Alexandru Ghyka, legile (de inspirație franceză) adoptate în anii 1893 și 1929 clarifică pe deplin rolul, locul și organizarea Jandarmeriei Rurale. Legiuitorul (la anul 1893) Lascăr Catargiu a pus accentul pe menținerea siguranței publice, însoțită de respectarea legii.

În anul 1949, urmare a organizării impuse de regimul comunist, Jandarmeria, pierde o mare parte din atribuții, fiind înlocuită cu Trupele de Securitate ale Ministerului de Interne. Jandarmeria Rurală se subordonează Direcției Generale a Miliției.

Remodelarea instituției a fost posibilă după 1989 pe temeliile statului de drept prin elaborarea unor concepții noi cu privire la locul și rolul forțelor de ordine internă. Reorganizată, dotată și pregătită după modelul Armelor europene similare, Jandarmeria este capabilă să își asume responsabilitățile ce revin României în calitate de membru al Uniunii Europene.

La nivel central, Jandarmeria Română este coordonată de Inspectoratul General al Jandarmeriei. Unitatea de elită: Brigada Specială de Intervenție „Vlad Țepeș”, alcătuită exclusiv din profesioniști, își îndeplinește atribuțiile pe linie de restabilire a ordinii publice și de intervenție antiteroristă pe întregul teritoriu al țării.

Prin acceptarea ca membru cu drepturi depline în Asociația Internațională a Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu Statut Militar, Jandarmeria Română capătă vocație europeană, iar misiunile îndeplinite sub egida ONU, sunt cea mai palpabilă dovadă a profesionalismului jandarmilor instruiți și educați să fie furnizori, garanți și apărători ai ordinii de drept și a principiilor democratice.

Merită evidențiat faptul că activitatea desfășurată de Jandarmeria Română, în plan național și internațional a determinat recunoașterea capacității acestei instituții și profesionalismul jandarmilor, din partea forurilor naționale și internaționale și a cetățenilor români, principalii beneficiari ai serviciilor prestate de instituție.

În acest an aniversar, Jandarmeria Română, corp de elită modern, se prezintă ca o forță de ordine publică, sigură, credibilă, stabilă, echidistantă politic și pregătită în orice moment să îndeplinească în condiții ireproșabile misiunile încredințate, fiind percepută ca un pilon de bază al siguranței și ordinii publice.

Emisiunea este disponibilă de marți, 16 Decembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/