Lasconi atacă pe toate fronturile

177106 – 02122025 – Fostul președinte al USR, Elena Lasconi, a anunțat că va da în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru că deciziile de austeritate impuse au dus la pierderea unor importante fonduri europene. Lasconi a spus că se va lupta ”până în pânzele albe” pentru a i se face dreptate, susținând că deciziile luate de Bolojan nu au ținut cont de realitățile din teren. Într-un interviu la Digi24, Lasconi a spus că deși ea este cea care l-a susținut inițial pe Bolojan pentru a conduce Guvernul, acum, după 5 luni, nu mai are aceeași părere, afirmând că guvernul Bolojan „este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani”.

Mai mult, Lasconi consideră că Guvernul este rupt de realitate: „N-ai cu cine să vorbești, pentru că ei sunt în lumea lor și este trist pentru că eu credeam în experiența de la primărie a domnului Bolojan și tocmai de aceea eu am fost prima care l-a propus. Dar acum, dacă aș fi președintele României cu siguranță i-aș spune să plece acasă”.

De criticile lui Lasconi nu a scăpat nici președintele Nicușor Dan, despre care a avertizat că s-ar putea să nu își încheie mandatul, dacă următoarea majoritate parlamentară va fi alta decât cea de acum. Aceasta s-a referit la evoluția partidelor suveraniste în contextul nemulțumirii în creștere a populației față de actuala conducere.