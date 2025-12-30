Lege pentru ca parlamentarii membri ai Guvernului să nu mai ia bani din două locuri

Lege pentru ca parlamentarii membri ai Guvernului să nu mai ia bani...

177331 – 30122025 – Deputatul de Vaslui, Raisa Enachi, a inițiat un proiect de lege care vizează modificarea și completarea art. 43 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, în scopul clarificării regimului drepturilor bănești acordate în situația exercitării simultane a mandatului parlamentar și a funcției de membru al Guvernului.

Inițiativa pornește de la o realitate legislativă ambiguă. Forma actuală a legii permite interpretări diferite cu privire la caracterul cumulativ sau exclusiv al indemnizațiilor și al altor drepturi bănești aferente celor două calități, ceea ce a generat practici administrative neunitare și percepția unui tratament privilegiat nejustificat.

„Legalitatea, de una singură, nu este suficientă. Avem obligația de a ne întreba dacă anumite situații sunt și corecte față de cetățeni. Nu putem vorbi nici despre echitate, nici despre eficiență atât timp cât aceeași persoană poate fi remunerată de două ori din fonduri publice pentru aceeași perioadă de timp, fără o delimitare clară a muncii prestate”, a declarat deputatul Raisa Enachi.

Proiectul legislativ nu instituie incompatibilități și nu afectează exercitarea mandatului parlamentar sau a funcției de membru al Guvernului. Intervenția este una strict financiară și urmărește stabilirea unei reguli clare și previzibile privind acordarea drepturilor bănești, în acord cu jurisprudența constantă a Curții Constituționale referitoare la exigențele de claritate, precizie și previzibilitate ale legii.

Curtea Constituțională a statuat în mod repetat că lipsa de claritate a normelor juridice afectează securitatea raporturilor juridice și creează premisele arbitrariului, iar instituirea unor avantaje nejustificate contravine principiului egalității în fața legii. În acest context, modificarea propusă elimină un privilegiu financiar nejustificat și contribuie la restabilirea unui tratament echitabil între demnitarii publici.

„Funcțiile publice nu sunt simple titluri onorifice, ci angajamente reale față de societate, care presupun responsabilitate, implicare și timp. Eficiența administrației nu se măsoară prin cumulul de funcții, ci prin calitatea muncii depuse în slujba cetățenilor”, a subliniat deputatul de Vaslui.

Inițiativa legislativă răspunde și necesității unei gestiuni responsabile a banului public, în conformitate cu principiile constituționale ale disciplinei bugetare, proporționalității și eficienței cheltuielilor publice.

Printre ceicare sunt atât mambri ai Executivului, cât și membri ai Parlamentului, deci iau bani și dintr-o parte și din alta, se numără prim-ministrul Ilie Bolojan, și ministrul Apărării, Radu Miruță.