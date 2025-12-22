Lemne pentru foc prin magazinul online al Romsilva

177291 – 22122025 – Populaţia poate achiziţiona, de acum, lemne pentru foc prin magazinul online romsilva.store.

Potrivit directorului general al regiei, Jean Vişan, Romsilva a vândut direct populaţiei peste 1,75 milioane m³ de lemn de foc, cu aproximativ 50.000 m³ mai mult decât în anul precedent, iar preţul a fost menţinut la nivelul anului 2024, (aproximativ 300 de lei/m³, fără TVA).

Preţurile variază în funcţie de specie, sortiment şi locul de livrare, iar în majoritatea cazurilor se aliniază la preţul de la locul recoltării.

În funcţie de solicitări, unele ocoale silvice au asigurat, contra cost, transportul lemnului la domiciliu şi servicii suplimentare, precum secţionarea sau despicarea. De asemenea, anumite subunităţi au pus la dispoziţie şi lemn de foc vrac, lemn ambalat în saci sau lemn paletizat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor diferite ale cumpărătorilor.

Ce nu ne spune directorul este că, în realitate, metrul cub de lemn se vinde cu cel puțin 800 de lei și ajunge, în unele zone, să depășească 1.300 de lei.