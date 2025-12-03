Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

177121 – 03122025 –

31.382 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 31.382 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (1.859); manipulant mărfuri (1.732); curier (1.524); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.446); agent de securitate (1.375); ajutor bucătar (989); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (988); lucrător comercial (874); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (828); operator fabricație flux (605); ambalator manual (605) etc.

Din cele 31.382 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.202 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.314 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; servant pompier; agent servicii client; casier etc), 5.909 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; sudor; lăcătuș mecanic; ajutor bucătar; fierar betonist etc.), restul de 16.957 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor etc).

Baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

204 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 204 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 158 locuri de muncă pentru: muncitor în producție – industria piscicolă; manager de bucătărie; bucătar; lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete; lucrător fermă bovine; tinichigiu auto; vopsitor auto.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Danemarca – 10 locuri de muncă pentru muncitor la demolări.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri.

Suedia – 4 locuri de muncă pentru: electician; mecanic.

Irlanda – 1 loc de muncă pentru îngrijitor persoane.

Franța –1 loc de muncă pentru tehnician reglare mașini circulare de tricotat.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.