Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

177248 – 17122025 –

31.298 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 31.298 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (1.930); curier (1.663); agent de securitate (1.478); lucrător comercial (1.477); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.168); ajutor bucătar (1.065); manipulant mărfuri (1.010); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1008); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (776); operator fabricație flux (632); sudor (536) etc.

Din cele 31.298 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.193 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; contabil etc.), 6.056 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; agent de vînzări; agent servicii client; casier etc), 6.545 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; sudor; fierar betonist; lăcătuș mecanic; ajutor bucătar etc.), restul de 16.504 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

308 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 308 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 155 locuri de muncă pentru: muncitor în producție – industria piscicolă; manager de bucătărie; bucătar; lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Suedia – 94 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Danemarca – 10 locuri de muncă pentru muncitor la demolări.

Olanda – 10 locuri de muncă pentru: personal de punte; timonier.

Irlanda – 5 loc de muncă pentru îngrijitor persoane.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri.

Malta – 3 locuri de muncă pentru: tehnician; analist chimie control calitate; administrator sisteme IT.

Franța –1 loc de muncă pentru tehnician reglare mașini circulare de tricotat.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.