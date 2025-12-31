MAI: Atenție la clipurile virale cu „descoperiri miraculoase”

177335 – 31122025 – În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat, secretar de stat în MAI și șef al DSU, apare prezentându-și cazul personal, susținând că ar fi fost bolnav de diabet și s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluționare – Regenerarea metabolică a vaselor de sânge și a pancreasului”.
Clipul mai include și afirmații despre autopsiile pe care le-ar fi efectuat, de unde ar fi văzut probleme cauzate de diabet. Atenție: specialitatea sa este anestezie și terapie intensivă, nu medicină legală sau anatomie patologică.
La final, clipul încearcă să convingă audiența să completeze un tabel cu datele personale pentru a cumpăra un presupus produs „minune” contra cost.
Aceasta este o tentativă de fraudă și un deep fake grosolan.
Cum să identifici un deep fake:
- Verifică sursa: clipul vine de la o publicație oficială sau doar de pe conturi dubioase?
- Uită-te la detalii vizuale: fețe sau mișcări nenaturale, sunet sau sincronizare a buzelor ciudată.
- Atenție la cereri de date personale sau bani: acestea sunt semn clar de fraudă.
- Recomandări:
- Nu oferi niciodată datele personale online pentru produse „minune”.
- Nu lua decizii medicale bazate pe clipuri virale sau pe „experiențe personale” prezentate în online.
- Pentru diabet și alte afecțiuni, urmează tratamentul prescris de medicul specialist.
- Raportează clipuri suspecte pe platformele de social media pentru a preveni răspândirea lor.
- Nu da date personale și nu înlocui tratamentele prescrise de medic cu clipuri virale. Sănătatea nu se vindecă cu miracole online.