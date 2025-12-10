Mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan cu prilejul Zilei Internaționale  a Drepturilor Omului

177182 – 10122025 – Lumea marchează astăzi 77 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Documentul rămâne un reper pentru modul în care statele trebuie să protejeze libertățile și demnitatea oamenilor.

Într-un context global în care presiunile de securitate și tensiunile economice cresc, Națiunile Unite atrag atenția asupra necesității de a transforma principiile privind drepturile omului în realități vizibile în viața de zi cu zi. Nu este suficient să le afirmăm; trebuie să le aplicăm.

Și în România, acest lucru cere asumare din partea tuturor celor implicați în spațiul public: decidenți, instituții, mediul de afaceri și cetățeni. Accesul la drepturile fundamentale nu se menține de la sine, ci este rezultatul unui efort constant și verificabil.

În ultimele trei decenii, România a construit instituții și mecanisme mai solide pentru protejarea drepturilor cetățenilor și pentru combaterea abuzurilor. Aceste progrese sunt reale, dar nu sunt definitive.

Pentru Guvern, reformarea și eficientizarea sectorului public sunt condiții concrete pentru a întări capacitatea statului de a garanta drepturi. Administrarea responsabilă a resurselor publice și prioritizarea investițiilor în funcție de nevoile actuale ale oamenilor sunt esențiale. Reducerea deficitului bugetar și revenirea la o creștere economică sănătoasă sunt mijloace prin care putem finanța educația, sănătatea și serviciile publice în mod predictibil.

Respectarea drepturilor fundamentale începe cu responsabilitatea fiecăruia, dar trebuie susținută de instituții care funcționează corect.

Partajează asta:

Tweet

