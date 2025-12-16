Ministerul Mediului propune reducerea numărului de direcții silvice de la 41 la 13

177231 – 16122025 – Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat luni că a trimis către avizare la ministere proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, care prevede scăderea numărul direcţiilor silvice la 13, de la 41 în prezent.

În contextul discuțiilor din spațiul public privind iminența reorganizării Regiei, Romsilva a cerut public ca reorganizarea să se facă pe criterii clare și studii serioase, astfel încât procesul să nu vulnerabilizeze siguranța națională.

Romsilva atrage atenția public că nu este finanțată de la bugetul de stat și că administrează un patrimoniu de importanță majoră, incluzând păduri valoroase și unice la nivel european, certificate la nivel internațional, o biodiversitate bogată, precum și patrimoniul genetic al cailor de rasă din România.

”O reorganizare realizată fără criterii clare și fără studii serioase poate destabiliza o regie strategică a statului, cu consecințe grave asupra administrării acestui patrimoniu valoros. În acest moment, nu există un studiu de impact, iar criteriile vehiculate în spațiul public nu au un fundament solid și, în forma prezentată, pot afecta activitatea de administrare a patrimoniului forestier al statului”, a anunțat regia într-un comunicat de presă.

Pe de altă parte, Romsilva arată că a transmis Ministerului Mediului, instituțional, prin specialiști, propuneri, observații, puncte de vedere și amendamente la proiectele suspuse dezbaterii publice, pentru îmbunătățirea activității instituției și anunță că a început un amplu audit organizational, care poate fi o bază de fundamentare pentru o reorganizare și eficientizare a instituției

”O reorganizare făcută în grabă, fără un studiu solid de fundamentare și fără criterii clare și transparente, poate afecta grav administrarea unei resurse inestimabile, cu efecte asupra aprovizionării cu lemn de foc pentru o parte semnificativă a populației, asupra asigurării cu lemn pentru industrie și alte sectoare vitale ale economiei, precum și asupra programelor de regenerare a pădurilor și a investițiilor în fondul forestier. În acest context, o astfel de abordare poate genera vulnerabilități cu impact asupra siguranței naționale”, atrage atenția Romsilva.