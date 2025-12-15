Miniștrii de Externe din UE discută din nou despre razboiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și relația UE-China

177216 – 15122025 – Astăzi, 15 decembrie, la Bruxelles, are loc Consiliul Afaceri Externe, prezidat de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Miniștrii afacerilor externe din UE vor discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, după un schimb informal de opinii, prin videoconferință, cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, situația din Orientul Mijlociu în lumina celor mai recente evoluții, inclusiv în ceea ce privește Siria, la un an de la căderea regimului Assad, cu accent pe aspecte geopolitice și geoeconomice. De asemenea, miniștrii vor avea un schimb de opinii cu privire la China și la relația UE cu această țară. În cadrul secțiunii „Diverse”, Consiliul va fi informat despre amenințările hibride îndreptate împotriva statelor membre ale UE.

România va fi reprezentată de ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Țoiu

Înaintea Consiliului Afaceri Externe din 15 decembrie, miniștrii afacerilor externe din UE vor desfășura un schimb informal în cursul micului dejun cu ministrul afacerilor externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan.

Reuniunea va fi urmată de Consiliul de asociere UE-Liban și de reuniunea ministerială cu Angola.