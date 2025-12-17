Ministrul belgian al apărării, a doua oară în România într-un singur an

177239 – 17122025 – Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, a avut marți, 16 decembrie, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, o întrevedere oficială cu omologul său din Regatul Belgiei, Theo Francken, aflat în vizită în România.

Discuțiile, la care au participat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și șeful apărării din Regatul Belgiei, generalul Frederik Vansina, au vizat o abordare integrată a temelor de interes comun în domeniul apărării și securității.

Consultările la nivelul celor doi miniștri s-au axat pe teme referitoare la situația curentă de securitate din regiunea Mării Negre, fiind evidențiată, deopotrivă, atât importanța continuării sprijinului susținut pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova, inclusiv din perspectiva acestora de state candidate aflate pe drumul integrării europene.

Un alt subiect de discuție a fost relaţia bilaterală pe palierul apărării, precum și pe coordonatele agendelor de cooperare atât în cadru aliat, cât și al mecanismelor și instrumentelor Uniunii Europene. Totodată, a fost evidențiat angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării în domenii precum securitatea maritimă sau industria de apărare.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a evidențiat faptul că exercițiile multinaționale desfășurate în comun, inclusiv DACIAN SPRING 25, au demonstrat capacitatea Belgiei de a-și adapta rapid contribuția operațională, prin creșterea prezenței militare în România până la nivel batalion, consolidând astfel postura aliată de descurajare și apărare pe flancul estic.

Părțile au convenit asupra importanței menținerii unui dialog bilateral susținut, determinat de dinamica evoluțiilor de securitate din regiune și de contribuția operațională a Regatului Belgiei la implementarea măsurilor de descurajare și apărare pe teritoriul României.

Vizita de la Sibiu a reprezentat cea de-a doua vizită a ministrului belgian al apărării în România în anul 2025.