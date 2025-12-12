Minvest, Romaero, Remin și Avioane Craiova intră pe lista companiilor care vor fi analizate cu prioritate, pentru restructurare

177204 – 12122025 – La propunerea Ministerului Economiei, încă 4 întreprinderi publice centrale (MINVEST, ROMAERO, REMIN și AVIOANE CRAIOVA) vor fi incluse pe lista companiilor care vor fi analizate de Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9. Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în ședința Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului.

Potrivit Guvernului, includerea celor 4 noi companii de stat este necesară pentru ”asigurarea unui cadru unitar de monitorizare și coordonare a implementării principiilor guvernanței corporative, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin PNRR”.