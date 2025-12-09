Modelul Bolojan prinde contur la Primăria Capitalei

177168 – 08122025 – După modelul premierului Ilie Bolojan, primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi pregărește pe bucureșteni pentru un an cu facturi mai mari, spunându-le, în diverse declarații, că prima sa mare provocare va fi bugetul pentru 2026.

Ciucu a declarat că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate. El speră să aducă câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar, așa cum susținea și predecesorul său Nicușor Dan, ”proiectele semnificative vor dura”.

Primarul ales al Capitalei a mai spus că în această perioadă discută cu primarul general interimar Stelian Bujduveanu.

”Pentru mine va urma o perioadă de aproximativ o lună şi jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci va fi o perioadă în care voi acumula multe informaţii, o perioadă prin care voi contura şi mai bine viziunea şi voi adăuga practic la program, pentru că din experienţa pe care am avut-o ca primar de sector, în momentul în care ajungi într-o instituţie, afli informaţiile pe care nu ai cum să le ştii nefiind acolo. Deci va trebui să îmi conturez programul de guvernare”, a precizat Ciucu.

”Probabil cea mai mare provocare pe anul acesta va fi întocmirea bugetului. Deci, pe acest sfârşit de an, în funcţie şi de momentul în care guvernul va adopta legea bugetului, noi, primarii, avem 45 de zile pentru a întocmi bugetul. (..) Deci va urma o perioadă destul de grea pentru că ştim foarte bine, sunt probleme financiare la nivelul primăriei municipiului Bucureşti”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Primarul ales a ţinut să precizeze că ”aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate”. ”Sper să aduc câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura, va fi nevoie probabil şi de nişte reforme în ceea ce priveşte serviciile publice, dar nu mai intru în alte detalii până nu mă pun efectiv la punct cu toate informaţiile de care am nevoie, ca să pot vorbi mult mai competent şi mult mai informat”, a mai spus Ciucu.

Despre adoptarea bugetului pentru Primăria Capitalei nu putem vorbi mai devreme de luna martie a anului viitor, având în Vedere declarația lui Ilie Bolojan potrivit căreia bugetul de stat pentru 2026 va fi gata spre sfârșitul lunii viitoare.