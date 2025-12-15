Noi alocări de 95 milioane euro din PNRR pentru cinci fonduri de equity

Noi alocări de 95 milioane euro din PNRR pentru cinci fonduri de...

177221 – 15122025 – Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență (Recovery Equity Fund) a aprobat finanțarea a cinci noi fonduri de investiții în trimestrul IV al anului 2025.

Gestionat de Fondul European de Investiții (FEI), Recovery Equity Fund finanțează fonduri care investesc în întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi cu capitalizare medie și proiecte din energia regenerabilă. După finalizarea procedurilor de aprobare de către investitori și a negocierilor contractuale, cele cinci fonduri, cu strategii diverse, vor contribui la dezvoltarea ecosistemului investițional din România.

Astfel, Comitetul a aprobat o alocare semnificativă pentru fondul Altamira I, un fond cu strategie generalistă dedicat companiilor în fază de creștere. Este primul fond cu investitori instituționali administrat de un investitor român. Fondul intenționează să investească în principal în România și Polonia.

Totodată, a fost aprobată și contribuția pentru CEECAT Capital III, care continuă strategia fondului precedent prin investiții de capital de risc în IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din România și regiunea extinsă.

Comitetul a avizat, de asemenea, participația în fondul Taaleri SolarWind III, care va investi în premieră în România, vizând proiecte de infrastructură din energia regenerabilă, precum energie fotovoltaică, eoliană onshore și soluții de stocare. Au mai fost aprobate contribuții pentru fondurile Eleven IV și LAUNCHub III, ambele orientate către investiții în start-up-uri tehnologice, cu România printre piețele-țintă principale.

Odată cu cele cinci contribuții recente, Comitetul a aprobat până acum 18 alocări în valoare totală de 337,5 milioane euro. Fondurile au investit deja aproximativ 120 milioane euro în circa 20 de companii românești. Pe parcursul întregului ciclu investițional al fiecărui fond, estimat la cel puțin 10 ani, investițiile totale în economia României urmează să fie de cel puțin 1,5 ori mai mari decât alocările.

Perioada de depunere a propunerilor de investiții pentru REF se încheie pe 31 decembrie 2025.

România beneficiază de 13,6 miliarde euro finanțări nerambursabile și 7,8 miliarde euro împrumuturi prin Mecanismul pentru Redresare și Reziliență.