Noi instrumente digitale mobile pentru criminaliști

177114 – 03122025 – Tehnicieni, specialiști și experți care își desfășoară activitatea în domeniul criminalistic, specialiști din domeniul investigării criminalității economico-financiare, precum și alți actori implicați în procesul judiciar și reprezentanți ai altor autorități/instituții cu competențe în domeniul de referință vor lucra cu 16 stații mobile de examinare a datelor informatice (echipamente de resort IT&C) achiziționate printr-un proiect finanțat din fonduri europene.

Noile instrumente criminalistice digitale vor fi folosite pentru colectarea și extragerea datelor informatice și pentru examinarea conținutului acestora.

Pentru folosirea noilor metode de lucru Institutul Național de Criminalistică din cadrul Poliției Române a pregătit aproximativ 150 de specialiști și practicieni din țară și din Republica Moldova, cu experiență în domeniul criminalistic, investigații criminale și investigarea criminalității economice, alături de reprezentanți ai sistemului judiciar național și alți profesioniști cu competențe în investigarea neregulilor frauduloase.