O HG care explică vizita ”pe picior”, în Austria, a premierului

177181 – 10122025 – Guvernul a extins cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, fără modificarea duratei totale a concesiunii, care este de 45 de ani, respectiv până la data de 28 noiembrie 2045.

Prin actul aditional, OMV Petrol renunță la acțiunea desfășurată sub Regulile de arbitraj din 2021 ale Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor naționale, respectiv al Judecătoriei Sector 1 sub nr. 10551/299/2023 şi al Tribunalului Bucureşti sub nr. 6312/2/2023.

Ca urmare a aprobării actului adițional prin adoptarea Hotărârii de Guvern, Acordul petrolier este actualizat de părți, ținând cont de toate modificările legislative intervenite pe parcursul derulării acordului de concesiune.

Titularii acordului de concesiune sunt: OMV Petrom S.A. și Romgaz Black See Limited.

Faza curentă a perioadei de explorare a fost extinsă din considerente care țin de siguranță și eficiență, inclusiv de optimizarea resurselor tehnice și umane, precum și de menținerea continuității activităților de foraj, argumentează Guvernul. Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino și Pelican Sud, unde sunt zăcăminte comerciale deja confirmate, este planificat a se încheia la finalul anului 2026. Activitățile de foraj pentru structurile Domino și Pelican Sud trebuie menținute pentru ajungerea cu prioritate, la exploatarea resurselor din aceste zăcăminte.

Săparea sondei în prospectul de explorare Anaconda are ca scop principal confirmarea de noi descoperiri comerciale.

Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) – în prezent Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), pe de o parte, și Societatea Națională a Petrolului “Petrom SA” și Compania „ELF Aquitaine”, pe de alta parte a fost încheiat în cursul anului 2000 și a intrat în vigoare ca urmare a aprobării acestuia prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 641/08.12.2000. Durata totală a Acordului de Concesiune este de patruzeci și cinci (45) de ani (având ca dată finală de valabilitate 28.11.2045).

Faza curentă a perioadei de explorare s-a extins pentru o perioadă suplimentară de doi ani, până la data de 9 noiembrie 2027.

Faza de dezvoltare a celor două zăcăminte comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud implică investiții în tehnologie de ultima generație, fiind necesară o perioada suficientă de timp și resurse tehnice și umane dedicate în vederea construirii infrastructurii subacvatice, forajului și echipării sondelor de dezvoltare, respectiv construirii și punerii în funcțiune a capacităților de producție offshore pentru exploatarea resurselor comerciale de gaze naturale.

OMV Petrom a deschis la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris mai multe cauza împotriva României. În Hotărârea adoptată de Guvern în data de 9 decembrie 2025 se face referire doar la numărul celor trei dosare, fără alte detalii. De asemenea, în expunerea de motive se specifică faptul că nu se pot face calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare, întrucât faza de explorare are ca scop evidențierea unei descoperiri (sau nu) comerciale. Dar este ”de așteptat” ca impactul financiar să fie pozitiv… cândva.