O moțiune de cenzură la adresa Guvernului, prezentată luni în Parlament

177158 – 08122025 – În plenul Parlamentului, va fi prezentată o nouă moțiune de cenzură a opoziției. De data aceasta se cere înlăturarea USR de la guvernare. Moțiunea a fost semnată de 118 parlamentari din opoziție, aceștia criticând de asemenea incapacitatea Guvernului de a gestiona domenii importante, precum finanțele, sănătatea, educația, justiția sau administrația publică.

Moțiunea de cenzură este semnată în numele inițiatorilor de senatorul Ninel Peia, grupul ”PACE – Întâi România”.

Moțiunea de cenzură nu are nicio șansă să treacă de votul Parlamentului, întrucât nimeni de la putere nu va vota ”pentru”. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații, chiar dacă sunt arătatți cu degetul și se spune că vor vota alături de AUR, nu vor susține acest demers.

”În momentul în care ești la guvernare, ai luat o hotărăre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, să facem parte din această coaliție. Nu s-a schimbat nimic”, a spus Grindeanu.

Dezbaterea și votul moțiunii de cenzură au fost programate pentru data de 15 decembrie, iar pentru a trece, demersul ar avea nevoie de 232 de voturi favorabile.