O nouă campanie împotriva violenței domestice

177165 – 08122025 – ANES a lansat campania „Violența domestică e cartonaș roșu!”, o inițiativă realizată în parteneriat cu federații sportive, cluburi și sportivi din loturile naționale, cu scopul de a transmite un mesaj ferm: Violența domestică nu are scuze și nu trebuie tolerată niciodată!

Campania aduce împreună sportivi din loturile naționale care transmit un mesaj puternic: violența domestică trebuie sancționată imediat, la fel cum o face un cartonaș roșu pe terenul de joc.

„Violența domestică e cartonaș roșu!” se desfășoară în contextul campaniei internaționale „16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor” și marchează un moment important pentru ANES: zece ani de la lansarea liniei telefonice naționale gratuite 0800 500 333, pentru victimele violenței domestice, ale discriminării pe criteriul de sex și ale traficului de persoane.