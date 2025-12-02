O nouă întâlnire Macron – Zelenski

177103 – 02122025 – Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit luni de omologul său francez Emmanuel Macron la Palatul prezidenţial Elysee, pentru a discuta despre intensele negocieri în curs menite să pună capăt războiului din Ucraina, informează AFP.

Această nouă vizită a lui Zelenski în Franţa, a zecea de la declanşarea invaziei ruse împotriva Ucrainei în februarie 2022, are loc la o zi după discuţiile între delegaţiile americană şi ucraineană în Florida şi cu o zi înainte de o întrevedere la Moscova între emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi preşedintele rus Vladimir Putin.

În Franţa, Zelenski a fost însoţit de Olena Zelenska pentru un eveniment în jurul iniţiativei ”Bring kids back”, iniţiativă patronată de soția președintelui ucrainean.

Această iniţiativă ”a permis readucerea acasă a 2.000 de copii ucraineni smulşi din familia lor de către Rusia”, a subliniat ministrul afacerilor externe francez Jean-Noel Barrot, amintind că ”această crimă odioasă l-a costat pe Vladimir Putin mandatul său de arestare emis de Curtea Penală Internaţională”.

Coaliția internațională pentru întoarcerea copiilor ucraineni a fost lansată oficial la Kiev, Ucraina, pe 2 februarie 2024, cu scopul de a coordona eforturile și cooperarea dintre Ucraina și statele partenere pentru a aborda problema deportării ilegale și a transferului forțat al copiilor ucraineni de către Federația Rusă.

Coaliția este coprezidată de Guvernul Ucrainei și Guvernul Canadei și își propune să aducă copiii ucraineni acasă în familiile și comunitățile lor, concentrându-se pe sprijinirea reunificării cu familiile lor a copiilor deportați în Federația Rusă.

România face parte din Coaliție.