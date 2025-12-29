Oamenii ar putea avea până la 33 de simțuri

177321 – 29122025 – Blocați în fața ecranelor, cu excepția auzului și vorbirii, adesea ne ignorăm celelalte simțuri chiar dacă și ele funcționează. Dar dacă am fi mai atenți, am simți mai bine asprimea suprafețelor și netezimea obiectelor, rigiditatea umerilor sau prospețimea pâinii.

Dimineața, s-ar putea să simțim pișcăturile pastei de dinți, să auzim și să simțim apa care curge la duș, să mirosim șamponul și, mai târziu, aroma cafelei proaspete.

Aristotel ne-a spus că există cinci simțuri. Dar și că lumea are la bază cinci elemente. Cercetările moderne arată că, de fapt, putem avea zeci de simțuri.

Aproape toată experiența noastră este multisenzorială pentru că văzul, auzul, mirosul și pipăitul nu au loc perfect separat unul de celălalt. Ele apar simultan într-o experiență unificată a lumii din jurul nostru și a noastră înșine.

Ceea ce simțim afectează ce vedem, iar ceea ce vedem afectează ce auzim. Mirosuri diferite în șampon pot afecta modul în care percepem textura părului. De exemplu, parfumul de trandafir ne face să simțim părul mai mătăsos.

Mirosurile din iaurturile cu conținut scăzut de grăsimi le pot face să se simtă mai bogate și mai groase la nivelul gurii, fără a adăuga mai mulți emulgatori. Percepția mirosurilor în gură, ridicându-se până la pasajul nazal, sunt modificate de vâscozitatea lichidelor pe care le consumăm.

Profesorul Charles Spence de la Laboratorul Crossmodal din Oxford spune că cercetătorii în neuroștiințe cred că există între 22 și 33 simțuri.

Acestea includ propriocepția care ne permite să știm unde sunt membrele noastre fără să ne uităm la ele. Simțul nostru de echilibru se bazează pe sistemul vestibular al canalelor urechii, precum și al vederii și propriocepției.

Un alt exemplu este interocepția, prin care simțim schimbări în propriul corp, cum ar fi o ușoară creștere a ritmului cardiac și a senzației de foame. Avem, de asemenea, un sentiment de agitație atunci când ne mișcăm membrele: un sentiment care poate dispărea la pacienții cu AVC care uneori chiar cred că altcineva își mișcă brațul.

Există simțul proprietății. Pacienții cu AVC simt uneori că brațul lor, de exemplu, nu este al lor, chiar dacă pot simți în continuare senzații în el.

Unele dintre simțurile tradiționale sunt combinații de mai multe simțuri. Atingerea, de exemplu, implică durere, temperatură, mâncărime și senzații tactile. Când gustăm ceva de fapt, experimentăm o combinație de trei simțuri: atingere, miros și gust – sau gustație – care se combină pentru a produce aromele pe care le percepem în alimente și băuturi.

Gustația acoperă senzațiile produse de receptorii de pe limbă care ne permit să detectăm sărat, dulce, acru, amar și umami (savuros). Dar menta, mango, pepene galben, căpșuni, zmeură?

Nu avem receptori de zmeură pe limbă și nici aroma de zmeură nu este o combinație de dulce, acru și amar. Nu există aritmetică a gustului pentru aromele de fructe.

Le percepem prin intermediul unor acțiuni combinate a limbii şi a nasului. Dacă se adaugă și ,irosul, este ceea ce numim degustare.

Totuși, aceasta nu este inhalarea mirosurilor din mediu. Compușii de miros sunt eliberați pe măsură ce mestecăm sau sorbim, călătorind de la gură la nas prin faringele nazal din spatele gâtului.

Atingerea își joacă și ea rolul, legând gusturile și mirosurile împreună și fixând preferințele noastre pentru ouăle moi sau tari și catifelatul, luxosul lipicios al ciocolatei.

Vederea este influențată de sistemul nostru vestibular. Când vă aflați la bordul unei aeronave la sol, priviți în jos cabina. Uită-te din nou când eşti în urcare.

Îți va părea “look” ca și cum partea din față a cabinei este mai înaltă decât tine, deși optic, totul este în aceeași relație cu tine ca și la sol. Ceea ce tu “vezi” este efectul combinat al vederii și al canalelor urechii care îți spun că mergi înapoi.

Simțurile oferă o cusătură bogată de cercetare, iar filozofii, neurologii și psihologii lucrează împreună la Centrul pentru Studiul Simțurilor de la Școala de Studii Avansate a Universității din Londra.

În 2013, centrul și-a lansat proiectul Rethinking the Senses, coordonat de profesorul Sir Colin Blakemore. Am descoperit cum modificarea sunetului propriilor pași poate face corpul să se simtă mai ușor sau mai greu.

Barry Smith, directorul Institutului de Filosofie, Școala de Studii Avansate de la Universitatea din Londra, explică cum ghidurile audio din muzeul de artă Tate Britain care se adresează ascultătorului ca și cum modelul dintr-un portret ar vorbi permit vizitatorilor să-și amintească mai multe detalii vizuale ale picturii, că zgomotul avioanelor interferează cu percepția noastră asupra gustului și de ce ar trebui să bei mereu suc de roșii într-un avion. În timp ce percepția noastră despre sărat, dulce și acru este redusă în prezența zgomotului alb, umami nu este, iar roșiile și sucul de roșii sunt bogate în umami. Aceasta înseamnă că zgomotul aeronavei va spori gustul aromei savuroase.

La cea mai recentă expoziție interactivă, Simțuri neînfășurate la Coal Drops Yard din King’s Cross din Londra, oamenii pot descoperi singuri cum funcționează simțurile lor și de ce nu funcționează așa cum credem noi că funcționează.

De exemplu, iluzia mărime-greutate este ilustrată de un set de pietre de ondulare mici, medii și mari. Oamenii le pot ridica pe fiecare și pot decide care este cel mai greu. Cel mai mic se simte cel mai greu, dar oamenii le pot cântări și pot descoperi că toate au aceeași greutate.

Dar există întotdeauna o mulțime de lucruri în jurul tău pentru a arăta cât de complicate sunt simțurile tale, dacă te oprești doar pentru o clipă pentru a simți totul. Așa că data viitoare când te plimbi afară sau savurezi o masă, acordă-ți un moment pentru a aprecia modul în care simțurile tale lucrează împreună pentru a te ajuta să simți toate senzațiile implicate. – traducere și adaptare după The Conversation