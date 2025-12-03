OMV, nemulțumită de fiscalitatea din România

177118 – 03122025 – Prim-ministrul Guvernului României, Ilie Bolojan, a primit, din nou, la Palatul Victoria o delegație a companiei OMV Petrom. Potrivit unui comunicat de presă discuțiile au vizat evoluția proiectului Neptun Deep, planurile de investiții ale companiei și rolul acesteia în asigurarea securității energetice a României, în contextul regional actual.

Reprezentanții OMV Petrom au precizat că lucrările avansează conform calendarului și în coordonare cu Romgaz și au confirmat angajamentul de a investi în România.

Temele abordate au vizat și extinderea explorării în zona offshore mai adâncă din Marea Neagră. În acest context, s-a discutat despre execuția forajului ANACONDA-1, având în vedere termenele obligațiilor existente.

Totodată, premierul României a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu compania și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator, în conformitate cu principiile europene.

În ceea ce privește zona onshore, premierul Ilie Bolojan a adus în discuție necesitatea unor condiții care să asigure un echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele României să fie valorificate cât mai eficient, aducând avantaje atât companiei, cât și țării.

Referitor la cadrul fiscal și de reglementare, conducerea OMV Petrom a reiterat nevoia de predictibilitate pentru investiții pe termen lung.

Premierul a subliniat că Guvernul urmărește un echilibru corect: stabilitate pentru mediul de afaceri, dar și decizii care să protejeze interesul cetățenilor, inclusiv accesul la energie la costuri suportabile.

După întâlnirea de la Palatul Victora cu reprezentanții OMV, o delegație guvernamentală condusă de Ilie Bolojan vizitează Austria în zilele de 3 și 4 decembrie 2025.