Operațiunea „Calul Troian” , 76 de percheziții domiciliare

177196 – 11122025 – În urma activităților desfășurate la datele de 19, respectiv 20 noiembrie 2025, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, în operațiunea intitulată „Calul Troian”, ieri, 10 decembrie, a fost dispusă reținerea altor 4 persoane, cu vârstele cuprinse între 24 și 48 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului și spălare a banilor.

Din materialul probator administrat a reieșit că persoanele în cauză ar fi avut roluri bine determinate în cadrul grupării de criminalitate organizată, respectiv de a însoți liderii și participa la colectarea unor sume de bani provenite din camătă și șantaj, de a primi sume de bani obținute din exploatarea sexuală a unor victime, precum și de a acorda, în scopul îngreunării cercetărilor, îndrumări și consiliere în gestionarea unei societăți despre care ar fi cunoscut că este implicată în procesul spălării banilor obținuți din comiterea de infracțiuni.

În sarcina uneia dintre persoanele cercetate, de 24 de ani, s-a reținut că, la data de 24 noiembrie 2025, în incinta unei societăți comerciale, ar fi exercitat amenințări cu acte de violență și injurii, care ar fi adus atingeri grave demnității unei persoane, martor în acest dosar penal.

Aceasta, acționând cu intenție directă, ar fi încercat prin constrângere și prin alte fapte cu efect vădit intimidant, să determine martorul să își retragă sau să își schimbe declarația.

De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit că una dintre persoanele cercetate, cunoscând că un autoturism ar proveni din săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj, pentru a disimula obținerea ilicită a acestuia, ar fi încheiat un contract fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în care ar fi fost inserat, în mod nereal, prețul de 9.500 euro, în realitate autoturismul fiind evaluat la 25.000 de euro.

Ieri, 10 decembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Secției de Poliție Port din cadrul Poliției Municipiului Constanța, jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Constanța și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.