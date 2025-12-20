Ordinul de ministru care prevede ca în zonele-pilot de păduri  să nu se mai folosească ciocan de marcat, în consultare

Ordinul de ministru care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu...

177283 – 20122025 – A fost pus în consultare Ordinul de ministru pentru aprobarea „Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori”, care creează cadrul legal pentru stabilirea unor zone- pilot în care nu se va mai folosi ciocanul de marcat, ci alte echipamente moderne și mai eficiente. Încă un act normativ subsecvent noului Codului silvic este pregătit, astfel, de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

„Aceste dispozitive de marcat sunt moderne, sunt mai sigure, fiind utilizate deja în majoritatea statelor europene. Și, foarte important: vor fi mijloace ce ne vor ajuta în lupta noastră împotriva tăierilor ilegale. Nu se va mai întâmpla ca acum, în unele cazuri, în care se falsifică ciocanul de marcat și sunt tăiați arbori fără a avea acest drept! Vor fi zone-pilot unde vom utiliza aceste echipamente, vom avea inclusiv supraveghere video, control 24/24h. Vom folosi metode moderne pentru a administra pădurile, astfel încât tăierile ilegale să poată fi oprite, dar și birocrația silvică să fie redusă”, a spus ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Ocoalele silvice care doresc să testeze diferite variante de marcare a arborilor de tăiat vor putea veni cu propuneri concrete de suprafețe delimitate, zone-pilot. O prevedere foarte importantă, ca măsură de control, este aceea că ieșirile auto ale acestor suprafețe trebuie să fie securizate, să fie supravegheate video.

Documentația pregătită de ocoalele silvice trebuie depusă la gărzile forestiere, care o vor aproba.

Astfel, ocoalele silvice care își definesc zone-pilot, transmit spre avizare gărzii forestiere competente teritorial un memoriu tehnic care conține următoarele elemente:

a) delimitarea clară și precisă a zonei-pilot utilizând limite naturale descrise și înregistrate digital printr-un fișier vectorial de tip shapefile; b) lista unităților amenajistice din zona-pilot, cu specificarea proprietarului; c) coordonatele geografice ale tuturor punctelor de ieșire auto posibile din zona-pilot; d) dovada monitorizării video permanente a tuturor ieșirilor auto posibile din zona-pilot, cu termenul de stocare a imaginilor video de minimum 3 luni; e) descrierea sistemului alternativ propus pentru marcarea arborilor de extras și a metodei de evaluare a volumului de lemn destinat recoltării prin lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor.

Din acel moment, vor exista suprafețe de pădure în țară, în care nu se va mai căuta amprenta ciocanului de marcat, lucru care, în prezent, împovărează sistemul silvic din România și, de multe ori, îl face ineficient.

De asemenea, prin acest act normativ se stabilește faptul că în pădurile productive se vor identifica acei arbori de viitor, în jurul cărora va fi gospodărită pădurea pentru următoarele decenii.

Alte prevederi ale acestui act normativ: va exista un element de securitate în plus la fișetele în care se păstrează ciocanele de marcat, pentru a evita folosirea lor abuzivă, precum și simplificarea utilizării ciocanelor de marcat pentru Garda Forestieră, reducându-se, astfel, birocrația.

Sistemul actual de marcare a arborilor presupune utilizarea unui dispozitiv special de marcare (ciocan) care are un indicativ ce se ștanțează pe arborii care urmează a fi exploatați. Amprenta acestui indicativ este greu de descifrat, poate fi foarte ușor de imitat prin utilizarea unor ciocane falsificate, de exemplu, sau poate fi utilizat cu încălcarea prevederilor legale.

Identificarea exactă, individuală a fiecărui arbore marcat, în urma aplicării noilor feluri de marcaje, va reduce fenomenul tăierilor ilegale și va sprijini organele de anchetă în cazul producerii unor prejudicii fondului forestier.