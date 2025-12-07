Parteneriat între Departamentul pentru Situații de Urgență al României și Serviciul Elvețian de Salvare Aeriană Rega

Parteneriat între Departamentul pentru Situații de Urgență al României și Serviciul Elvețian...

177151 – 07122025 – Ministerul Afacerilor Externe a găzduit, vineri, 5 decembrie 2025, ceremonia de semnare a Acordului de Parteneriat dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), și Serviciul Elvețian de Salvare Aeriană Rega (Swiss Air‑Rescue Rega).

Acordul a fost semnat de către secretarul de stat în MAI și șeful DSU, dr. Raed Arafat, și de Stefan Becker, șeful Departamentului de Dezvoltare Corporativă și membru al conducerii REGA.

Ministerul Afacerilor Externe a fost reprezentat de secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, care a subliniat importanța acordului, evidențiind faptul că acesta marchează implementarea Componentei 3 „Salvare aeriană și pregătire pentru dezastre”, finanțată prin cea de‑a doua contribuție elvețiană pentru România.

Reprezentantul MAE a amintit recenta întrevedere de la Roma dintre ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și omologul său elvețian, Ignazio Cassis, în cadrul căreia a fost reconfirmat interesul comun pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor alocate prin contribuția elvețiană și pentru valorificarea deplină a potențialului cooperării bilaterale. În acest context, a arătat că: „Acordul semnat astăzi va contribui la salvarea de vieți și la consolidarea comunităților. El reprezintă un model de transpunere a valorilor comune și a angajamentelor politice în acțiuni concrete și progres tangibil în beneficiul cetățenilor”.

Evenimentul, găzduit la sediul MAE, s‑a desfășurat în contextul consultărilor româno‑elvețiene la nivel de director general.

DSU va implementa proiectul în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviație al MAI (IGAv), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Fundația REGA. Experții elvețieni vor asigura instruirea specializată a piloților IGAv al MAI în tehnici avansate de salvare montană și zbor la joasă înălțime și pe timp de noapte, consolidând astfel capacitatea națională de intervenție aeriană.

Proiectul face parte din cea de-a doua contribuție elvețiană la reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, din care România beneficiază de 221,5 milioane de franci elvețieni pentru proiecte menite să sprijine creșterea economică, integrarea socială, protecția mediului, consolidarea sistemelor sociale și implicarea civică.