Paşaportul românesc, în topul celor mai căutate documente

177322 – 29122025 – Paşaportul românesc s-a clasat pe locul al doilea în lume a celor mai dorite documente pentru antreprenori şi cetăţeni, potrivit Nomad Capitalist Passport Index, realizat de firma de consultanţă fiscală şi imigraţie Nomad Capitalist. În ediţia anterioară a clasamentului, România s-a clasat pe locul 21.

Clasarea României pe locul al doilea în acest index arată ascensiunea ca una dintre cele mai competitive şi echilibrate cetăţenii din Europa în ceea ce priveşte mobilitatea internaţională şi atractivitatea pentru antreprenori.

Nomad Capitalist Passport Index evaluează 199 de ţări pe baza a cinci criterii – călătorii fără viză, fiscalitate, percepţie globală, dublă cetăţenie şi libertate personală.

Grecia, Irlanda şi România împart locul al doilea, fiecare având performanţe solide în domenii diferite ale evaluării. Grecia a obţinut punctaj maxim pentru călătoriile fără viză, Irlanda pentru percepţie şi libertate, iar România pentru libertate.

România are rezultate constante pe toate criteriile, astfel că paşaportul românesc oferă acces larg în Europa, Americi şi către destinaţii-cheie din Asia-Pacific, un avantaj major pentru antreprenori, profesionişti care lucrează de la distanţă şi familii ale căror vieţi personale şi profesionale se desfăşoară în mai multe regiuni.

Indicatorii de percepţie au jucat un rol major în performanţa României. Ţara înregistrează scoruri ridicate la capitolul dezvoltare umană şi a cunoscut o îmbunătăţire constantă a reputaţiei internaţionale, poziţionându-se ca o opţiune atractivă pentru cei care caută un echilibru între stil de viaţă, costuri şi acces la piaţa europeană extinsă.