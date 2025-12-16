Pentru echilibrarea balanței comerciale UE-China, România vizează creșterea exporturilor pe piața chineză

177233 – 16122025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la Consiliul Afaceri Externe, desfășurat luni, 15 decembrie 2025, la Bruxelles.

Pe fondul continuării agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, dar și în contextul discuțiilor privind pacea, ministrul român al afacerilor externe a punctat importanța implementării angajamentelor de securitate ale UE pentru Ucraina și necesitatea unor garanții solide, care să descurajeze viitoare agresiuni ale Rusiei. Ministrul a salutat rolul SUA în susținerea procesului de pace și nevoia unui dialog transatlantic permanent.

De asemenea, ministrul Oana Țoiu a reliefat faptul că aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanție de securitate și a făcut apel la avansarea urgentă a negocierilor de aderare la UE pentru Ucraina și Republica Moldova.

În contextul în care viitoarele garanții de securitate vor avea un impact direct asupra regiunii Mării Negre, Oana Țoiu a reiterat atenția sporită necesar a fi acordată securității maritime, îmbunătățirii interoperabilității și consolidării posturii aliate pe Flancul Estic. De asemenea, ministrul român de externe a făcut referire la acțiunile asertive ale Rusiei asupra statelor membre, a susținut adoptarea unui nou pachet ambițios de sancțiuni la adresa Rusiei, care să vizeze inclusiv activitatea flotei fantomă, și a reafirmat angajamentul României pentru inițiative privind tragerea la răspundere a Rusiei.

Ministrul Oana Țoiu a accentuat importanța eforturilor în direcția asigurării stabilității în Orientul Mijlociu. Un instrument extrem de util în acest sens îl reprezintă consolidarea prezenței UE în regiune prin misiunile PSAC.

Referitor la situația din Siria, ministrul Oana Țoiu a exprimat sprijinul pentru o tranziție pașnică și incluzivă. În acest sens, a subliniat importanța dialogului politic și a sprijinului UE pentru eforturile de reconstrucție a Siriei, inclusiv prin oferirea de sprijin pentru societatea civilă, limitarea influenței actorilor maligni și angajarea actorilor regionali interesați. Ministrul a punctat contribuția continuă a României la eforturile de consolidare instituțională și bună guvernanță în statele din regiune, inclusiv prin împărtășirea experienței proprii din procesul de tranziție democratică.

În ceea ce privește contribuția UE, ministrul român a reamintit importanța accesului neîngrădit al reprezentanților media în Fâșia Gaza și respectarea independenței acestora. Ministrul afacerilor externe a reiterat necesitatea unei participări consistente a UE în cadrul structurilor de coordonare și menținerea unui rol echilibrat în medierea dialogului dintre părți. Ministrul Oana Țoiu a exprimat sprijinul pentru misiunile civile EUBAM Rafah și EUPOL COPPS.

Totodată, oficialul român a reiterat apelul pentru o creștere a sprijinului umanitar și o distribuție eficientă a acestuia în Gaza.

În ceea ce privește situația din Liban, miniștrii au discutat modalități de impulsionare a dialogului politic, precum și creșterea angajamentului UE pe dimensiunea PSAC. Ministrul Oana Țoiu a salutat organizarea în marja reuniunii CAE a Consiliului de Asociere UE-Liban, care pune bazele unei colaborări mai aprofundate.

Privind China, ministrul român a pledat pentru o abordare unitară a UE, a subliniat necesitatea descurajării sprijinului chinez pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a salutat măsurile de consolidare a securității economice europene, prin reducerea dependențelor și întărirea competitivității europene. Ministrul Oana Țoiu s-a referit la eforturile depuse de România pentru creșterea exporturilor sale pe piața chineză, ca parte a demersurilor europene de echilibrare a balanței comerciale cu China.

În marja reuniunii CAE, ministrul de externe român a participat la un mic-dejun informal al șefilor diplomațiilor europene cu ministrul afacerilor externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan. Ministrul român a reliefat relația solidă cu Armenia, atât în plan bilateral, cât și în cadrul UE, bazată pe valori și interese comune, contribuind la obiectivul securității, democrației și conectivității regionale.

Ministrul Oana Țoiu a susținut consolidarea agendei de cooperare UE – Armenia, inclusiv pentru creșterea rezilienței societății în contracararea acțiunilor hibride intensificate ale Rusiei, și a evidențiat oportunitatea valorificării reuniunii Comunității Politice Europene găzduită de Armenia în 2026. De asemenea, ministrul afacerilor externe a subliniat sprijinul României pentru stabilitatea și reziliența Armeniei și pentru creșterea prezenței UE în regiune, ca investiție strategică în pace, securitate și prosperitate.